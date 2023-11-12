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Общество

Город в Исландии может быть разрушен из-за извержения вулканов

Исландский город Гриндавик с населением около четырёх тысяч человек может быть разрушен из-за извержения местных вулканов Рейкьянеса и Фаградальсфьядля, которые начнутся в ближайшие дни или часы, сообщает РБК со ссылкой на Agence France Press (AFP).

Население города эвакуировали накануне, когда на полуострове Рейкьянес, где расположен одноимённый вулкан, объявили чрезвычайное положение из-за серии подземных толчков. Глава исландского управления чрезвычайными ситуациями Видир Рейниссон заявил, что власти серьёзно обеспокоены тем, какие повреждения могут получить жилые дома и инфраструктура города из-за возможного извержения.

По его словам, в районе Гриндавика уже начали появляться огромные трещины, из которых лава может начать выходить на поверхность. Он также не исключил, что извержение может начаться и на дне океана, что приведёт к образованию огромного облака пепла.

За последние годы на полуострове Рейкьянес произошло три извержения: в марте 2021 года, августе 2022 года и июле 2023 года – все вдали от какой-либо инфраструктуры или населённых пунктов. До извержения в марте 2021 года вулкан бездействовал с 1240 года.

В результате извержений город может получить значительные повреждения, отметил вулканолог Арманн Хёскульдссон.

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