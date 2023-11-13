До +4 и осадки прогнозируются в Псковской области 13 ноября
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 13 ноября. Прогнозируется мокрый снег. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура воздуха в Псковской области в течение суток составит от 0 до +4 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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13 ноября 2023
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