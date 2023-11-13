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Общество

В Псковской области в отпуске по уходу за ребёнком находятся более 50 мужчин

52 мужчины в Псковской области находятся в отпуске по уходу за ребёнком в 2023 году. В это время Соцфонд РФ выплачивает отцам пособие в размере 40 % среднего заработка. Средства предоставляются до момента, когда ребёнку исполнится 1,5 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

В этом году минимальный размер пособия по уходу составляет 8,6 тысячи рублей в месяц, максимальный – 33,2 тысячи рублей. Фото: ПАИ

«Отец может осуществлять уход за ребёнком, если супруга, например, не стала полностью использовать положенный декрет и вышла на работу. Чтобы оформить отпуск по уходу, папа подаёт соответствующее заявление на работе. Раньше к нему нужно было приложить пакет документов, включая копию свидетельства о рождении малыша, справку о том, что мама не получает пособие по уходу, и справку о доходах отца с предыдущего места работы. Сегодня такие сведения предоставлять не нужно, поскольку Социальный фонд самостоятельно получает соответствующую информацию по межведомственному взаимодействию», – рассказали в пресс-службе. 

Согласно действующим правилам, время отпуска учитывается папе в стаж, а также формирует его пенсионные коэффициенты. За каждый год отпуска положено 1,8 коэффициента, если отец ухаживает за первым ребёнком, и 3,6 коэффициента при уходе за вторым ребёнком. Если папа сидит с третьим или четвёртым ребёнком, это даёт 5,4 коэффициента. Отпуск меньше или больше года засчитывается пропорционально.

В этом году минимальный размер пособия по уходу составляет 8,6 тысячи рублей в месяц, максимальный – 33,2 тысячи рублей.

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