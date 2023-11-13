О чае поговорят на «Серебряном дожде»

13:32, 13 ноября 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 13 ноября. На этот раз в гостях у ведущих – руководитель компании «Чайный дом купца», занимающейся оптово-розничной торговлей чаем и обслуживанием розничных покупателей в Пскове и Санкт-Петербурге, Айвар Митровскис.

Как компания погружает своих покупателей в атмосферу стиля купеческих домов XIX – начала XX века? Насколько успешно сейчас развивается бизнес по продаже чая? Какие сорта этого напитка являются излюбленными у псковичей? Ждать ли дефицита чая и его подорожания на фоне санкций и усложнившейся логистики? Каков самый простой и правильный рецепт заваривания чая в домашних условиях?

Об этом и не только – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Прямая трансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».