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Общество

Вера Емельянова проинспектировала реконструкцию социальных объектов в Печорском районе

Печорский муниципальный округ с рабочим визитом посетила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. Об этом ПАИ сообщил глава муниципального округа Валерий Зайцев.

Фото здесь и далее: со страницы Валерия Зайцева в соцсети «ВКонтакте»

Они совместно проинспектировали социальные объекты, находящиеся в процессе реконструкции. Так, до начала учебного 2024 года проведут капитальный ремонт Детской школы искусств в Печорах. Учреждение реконструируется в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». На выполнение работ выделено 58 миллионов рублей. По проекту предусмотрен ремонт фасада, кровли и внутренних помещений.

На реновацию Печорской лингвистической гимназии было выделено 32 миллиона рублей по программе «Модернизация школьных систем образования» в рамках нацпроекта «Образование». Работы завершены, но в ходе эксплуатации отремонтированного здания выявили ряд недочётов, устранить которые Вера Емельянова поручила подрядчику в ближайшие каникулы – с 18 ноября.

Кроме того, лингвистическая гимназия, в которой изучается культура народности сето, в будущем году получит обновлённое историческое здание.

Объект культурного наследия регионального значения «Гимназия» примет учеников Печорской лингвистической гимназии после масштабной реконструкции здания и примыкающей территории. Чтобы в школе появились пищеблок, актовый зал и столовая, генподрядчик перепланировал помещения.

Уже заменены инженерные сети, установлены системы пожаротушения и вентиляции, подключено теплоснабжение, вставлены окна. В здании проводится внутренняя отделка. Работы ведутся в соответствии с графиком. Готовность объекта – около 38 %. Срок завершения ремонта – 1 декабря 2024 года.

Вместе с этим реконструкция больничного комплекса в Печорах предполагает снос аварийных зданий, строительство нового многофункционального клинико-диагностического центра, открытие поста скорой помощи, а также благоустройство прилегающей территории и устройство парковки. На текущий момент возводятся стены третьего этажа, в ближайшее время подрядчик приступает к кровельным работам и установке оконных блоков. Готовность объекта – около 30 %. Завершение работ – 2025 год.

«По итогам объезда состоялось совещание, в ходе которого руководителям учреждений, подрядчикам и администрации Печорского муниципального округа даны поручения. Держим на контроле!» – отметил глава муниципального округа Валерий Зайцев.

Модернизация соцобъектов приграничных районов Псковской области проводится во исполнение поручения президента России Владимира Путина.

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