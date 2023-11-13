Итоги Кубка Пскова по художественной гимнастике подводят в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция по итогам Кубка Пскова по художественной гимнастике проходит в медиацентре ПАИ.
Каких результатов добились псковские гимнастки, каким был интерес к соревнованиям, как развивается художественная гимнастика в Пскове и области?
Об этом рассказывает руководитель студии художественной гимнастики, мастер спорта, чемпионка России Ольга Давыдова.
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