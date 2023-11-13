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Общество

Tele2 предлагает псковичам добавить к мобильному тарифу домашний интернет

Tele2 предлагает клиентам в Псковской области подключить домашний интернет к мобильному тарифу. При первом подключении домашнего интернета новые пользователи смогут пользоваться услугой три месяца бесплатно. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Tele2 предлагает псковичам добавить к мобильному тарифу домашний интернет. Фото: ООО «Т2 Мобайл»

Клиенты Tele2 могут добавить к тарифу мобильной связи высокоскоростной безлимитный домашний интернет. Новая услуга не меняет привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа. Мобильный и проводной интернет можно оплачивать в одном месте. Вместе с домашним интернетом пользователь получает доступ к онлайн-кинотеатру Wink, который предлагает 100 телевизионных каналов, 25 000 фильмов и сериалов.

Ключевое преимущество данной услуги заключается в доступе к круглосуточному стабильному интернет-соединению, что важно для онлайн-игры, организации потокового видео. Кроме того, с помощью оптоволоконного соединения можно подключить к интернету множество устройств одновременно без потери скорости.

«Мы предлагаем скорости до 300 мегабит в секунду. Подойдёт даже профессиональным киберспортсменам. Если данные параметры не требуются, мы можем подобрать более доступный вариант со скоростью до 100 мегабит в секунду. У нас гибкая линейка, мы готовы подобрать вариант для любого клиента», – отметил директор псковского филиала Tele2 Сергей Мартынов.

Пользователи могут подать заявку на подключение в салонах Tele2 или в личном кабинете мобильного приложения. При этом на сайте оператора можно узнать о наличии технической возможности подключения к интернету по указанному адресу, самостоятельно выбрать скорость передачи данных, оставить контакт для консультации специалиста.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

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