Молодёжный совет Псковского облсовпрофа провёл выездное заседание

16:37, 13 ноября 2023, ПАИ

В минувшие выходные Молодежный совет Псковского облсовпрофа провёл выездное заседание на базе отдыха «Пушкиногорье», в котором приняли участие более 25 человек – члены Молодёжного совета Пскова и Великих Лук, а также гости из РЖД и «Молодой гвардии». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Как отметили участники встречи, в течение двух дней шёл плодотворный обмен опытом: они проработали информационный интерактив и киноквиз, а также обзавелись новыми знакомствами и идеями.

«Ребята провели достойное мероприятие с пользой для профсоюзной работы», – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, подчеркнув, что он рад тому, что Молодёжный совет Псковского облсовпрофа и «Молодая гвардия» заключили соглашение. «Это две крупные организации, которые теперь работают сообща. Мне по-настоящему близка работа «Молодой гвардии», ведь ранее я был председателем данной организации. Будем продолжать работать вместе!» – заключил лидер профсоюзного движения.