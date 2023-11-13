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Молодёжный совет Псковского облсовпрофа провёл выездное заседание

В минувшие выходные Молодежный совет Псковского облсовпрофа провёл выездное заседание на базе отдыха «Пушкиногорье», в котором приняли участие более 25 человек – члены Молодёжного совета Пскова и Великих Лук, а также гости из РЖД и «Молодой гвардии». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Молодёжный совет Псковского облсовпрофа провёл выездное заседание. Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Как отметили участники встречи, в течение двух дней шёл плодотворный обмен опытом: они проработали информационный интерактив и киноквиз, а также обзавелись новыми знакомствами и идеями.

«Ребята провели достойное мероприятие с пользой для профсоюзной работы», – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов, подчеркнув, что он рад тому, что Молодёжный совет Псковского облсовпрофа и «Молодая гвардия» заключили соглашение. «Это две крупные организации, которые теперь работают сообща. Мне по-настоящему близка работа «Молодой гвардии», ведь ранее я был председателем данной организации. Будем продолжать работать вместе!» – заключил лидер профсоюзного движения.

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