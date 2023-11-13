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Общество

В Псковской области разработают концепцию развития территории мемориального комплекса в деревне Красуха

Концепцию развития территории мемориального комплекса, который будет расположен в деревне Красуха Порховского района, разработают в Псковской области. Об этом сообщила руководитель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева в своём Telegram-канале.

В Псковской области разработают концепцию развития территории мемориального комплекса в деревне Красуха. Фото здесь и далее: Telegram-канал Ольги Тимофеевой

«Тему сохранения исторической памяти губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит на особом контроле. В этом году исполняется 80 лет со дня трагедии в деревне Красуха Порховского района. По поручению главы нашего региона прибыла сегодня с рабочим визитом в Порховский район. Вместе с главой района Юрием Семёновым и его командой нам предстоит разработать концепцию развития территории мемориального комплекса», – отметила Ольга Тимофеева.

По её словам, до настоящего времени территории памятника «Скорбящая псковитянка» и обелиска развивалась хаотично.

«Сейчас же предстоит продумать единое гармоничное пространство, отражающее масштаб трагедии, не исказив новоделом историю этого места. Мы подняли основные исторические факты существования деревни до времён Великой Отечественной войны и провели мозговой штурм, в ходе которого родилось немало достойных идей! Сейчас коллегам предстоит проработать придуманные концепции. Важно придать этому месту такой смысл, чтобы каждый человек, приехавший сюда, ощущал патриотизм простого человека», – подчеркнула глава профильного комитета.

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