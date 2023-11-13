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Культура

Услышать шедевры мировой киномузыки смогут псковичи на органном концерте

Органный концерт из цикла «Шедевры киномузыки» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 18 ноября в 16:00. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Услышать шедевры мировой киномузыки смогут псковичи на органном концерте. Фото: храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове

В концерте примет участие студентка Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова по классу органа, лауреат всероссийских и международных органных конкурсов Елизавета Бузерова.

На концерте прозвучат саундтреки из кинофильмов «Солярис», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Доктор Живаго», «Николо Паганини», «Мастер и Маргарита», «Профессионал», «Однажды в Америке», «Служебный роман», «Мой ласковый и нежный зверь», «Долгая дорога в дюнах», «Семнадцать мгновений весны», «Адам женится на Еве», «Пассажир с экватора», «Старомодная комедия», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».

В транскрипции для органа прозвучат произведения известнейшего композитора эпохи барокко германца Иоганна Себастьяна Баха, французского композитора XX века Мориса-Алексиса Жарра, итальянского композитора XX века, пишущего для кинематографа, Эннио Морриконе, современного британского композитора и мультиинструменталиста Карла Уильяма Пампа Дженкинса, советских композиторов Владимира Дашкевича, Микаэла Таривердиева, Сергея Баневича, Андрея Петрова, Раймонда Паулса, Евгения Доги и российского композитора-мультиинструменталиста Игоря Корнелюка.

Посещение осуществляется по пригласительным за пожертвование, которые можно получить перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут без антракта.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, дом 64.

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