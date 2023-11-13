В Псковской области обнаружили небезопасную молочную продукцию

23:53, 13 ноября 2023, ПАИ

Небезопасную молочную продукцию, не отвечающую требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм, обнаружили в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Небезопасную продукцию произвели АО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод» и ООО «Гдовский молочный завод».

В ходе лабораторных исследований выяснилось, что в пробах кефира и творога, исследуемых по показателям плесени и дрожжей, превышен допустимый уровень содержания микроорганизмов: в первом случае в 17 раз, а во втором – в 22 раза. В образцах проб от партии питьевого молока выявлено превышение допустимого уровня КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов) в 2,7 раза, а также обнаружено недопустимое содержание БГКП (бактерии группы кишечных палочек).

Отмечается, что в пищевой продукции, находящейся в обращении, не допускается наличие возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний и их токсинов, представляющих опасность для здоровья человека и животных.

Результаты лабораторных исследований разместили в ИС «Сирано», предназначенной для раннего оповещения всех заинтересованных лиц и организаций при выявлении небезопасных, не соответствующих установленным требованиям грузов.

Было принято решение о прекращении действия деклараций о соответствии качества на данную продукцию.