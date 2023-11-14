Экологию в Псковской области обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая экологической ситуации в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ.
Зачем проводят экологический диктант, как получить ёлку по ценам гораздо ниже рыночных, есть ли в регионе грибы, за которые можно получить миллионный штраф, как идёт реализация нацпроекта «Экология», будет ли в этом году охота на волков?
Об этом и многом другом расскажет председатель комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктор Мусатов.
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