Новогодние подарки для детей Херсонщины соберут в Псковской области

12:38, 14 ноября 2023, ПАИ

Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области запускает новогоднюю акцию «Подари праздник» для детей Херсонской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Каждый желающий может написать письмо-поздравление с Новым годом или сделать рисунок, к ним можно приложить подарок – игрушку, пластилин, книгу, настольную игру, футбольный мяч или спортивный снаряд.

Для удобства тех, кто готов направить подарки в Херсонскую область, Ресурсный центр поддержки добровольчества и Центр управления регионом разработали интерактивную карту, на которой можно узнать адрес официального пункта приёма помощи, его режим работы и контактную информацию.