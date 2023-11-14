Юрий Ильин станет гостем программы «Оглавление»
Гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.
Ведущие программы Александр Машкарин и Надежда Назаренко поговорят с главой округа о переходном периоде – между районом и округом, о ходе газификации, возрождении опочецкого карпа, реализации президентских нацпроектов и о том, что инициатива давно не наказуема, а вознаграждаема.
Программа выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
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