Юрий Ильин станет гостем программы «Оглавление»

13:49, 14 ноября 2023, ПАИ

Гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове станет глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин.

Ведущие программы Александр Машкарин и Надежда Назаренко поговорят с главой округа о переходном периоде – между районом и округом, о ходе газификации, возрождении опочецкого карпа, реализации президентских нацпроектов и о том, что инициатива давно не наказуема, а вознаграждаема.

Программа выйдет в эфир в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».