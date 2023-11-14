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Общество

Около 25 новых мультфильмов покажут на фестивале анимации и литературы в Пушкинских Горах

Порядка 25 новых мультфильмов вошло в конкурсный показ фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…», который пройдёт в Пушкинских Горах с 6 по 10 декабря. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Порядка 25 новых мультфильмов покажут на фестивале анимации и литературы в Пушкинских Горах. Фото предоставили организаторы фестиваля

В конкурсный показ фестиваля вошли новинки отечественного кино: анимационные короткометражные фильмы, снятые по литературным произведениям в 2022-2023 годах. Оценивать их будет жюри в составе режиссёра-постановщика, автора большого количества известных кукольных мультфильмов Марии Муат, композитора, автора музыки к множеству мультфильмов Григория Гладкова, писателя Евгения Попова и художника-постановщика Марии Якушиной.  

Вне конкурса гостям фестиваля покажут множество мультфильмов, любимых с детства. Например, в память о композиторе Геннадии Гладкове зрители на большом экране смогут снова увидеть «Бременских музыкантов» и «Малыш и Карлсон». Фильмы представит известный режиссёр-постановщик Наталья Дабижа. Запланированы ретроспективные показы работ режиссёра Марии Муат и художника-постановщика Нины Виноградовой.

Также готовится много творческих встреч с создателями фильмов и специально приглашенными писателями. Для зрителей также пройдут тематические мастер-классы и интересные выставки на тему анимации и литературы.

Организатором фестиваля выступает Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Все мероприятия фестиваля бесплатны для зрителей.

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