Новые абонементы подготовил Псковский музей для дошкольников

19:25, 14 ноября 2023, ПАИ

Новые абонементы для дошкольников, школьников и студентов образовательных учреждений Пскова и Псковской области подготовил Псковский музей-заповедник в разгар учебного года, сообщили ПАИ в пресс-службе культурного учреждения.

В музее стартует культурно-образовательная программа для подготовительных групп детских садов «Музейный кораблик», которая позволит узнать больше о народной культуре. Занятия предполагают выезд музейных работников в учреждение и проведение мероприятия в привычной для ребят обстановке.

В рамках программы проходят следующие музейные занятия:

«Откроем бабушкин сундук» – программа о русском народном костюме, орнаменте и цветовой гамме в одежде русского человека и об особенностях праздничной и повседневной одежды;

«Как Сорока-Ворона кашу варила» – занятие о русской народной кухне и главных блюдах русского стола;

«Чудо Рождественской ночи» – культурно-образовательная программа с творческим заданием по истории и народным традициям православного праздника Рождества Христова;

«Псковская крепость рассказывает» – участники программы познакомятся с историей Псковской крепости;

«Вокруг пасхального кулича» – программа включает в себя экскурсию и творческое занятие по созданию пасхального сувенира. Во время экскурсии ребята узнают об истории праздника, познакомятся с произведениями древнерусской живописи и пасхальными традициями. Каждый участник создаст свой пасхальный сувенир.

Обязательна предварительная запись.

Записаться на абонемент и получить дополнительную информацию можно по телефонам (8 8112) 29-22-60 и 8-911-358-08-16, а также на сайте Псковского музея-заповедника в разделе «Абонементы».