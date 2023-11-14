Пиджак Владимира Жириновского выставят на аукцион в Петербурге

23:01, 14 ноября 2023, ПАИ

Пиджак политика Владимира Жириновского выставят на аукцион в Санкт-Петербурге, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома (РАД).

«Лот № 179 – пиджак Владимира Вольфовича Жириновского. В комплекте с сопроводительным письмом на бланке депутата Государственной Думы, подписанным лично Жириновским. Стартовая цена пиджака с плеча легенды – 200 тысяч рублей», – говорится в сообщении пресс-службы РАД.

Аукцион под названием «Предметы искусства. Редкие книги. Автографы» состоится 23 ноября. Вместе с пиджаком политика среди лотов представят пуанты балерины Майи Плисецкой и знаменитое фото Че Гевары.

Отмечается, что ранее пиджак лидера партии ЛДПР продали за 280 тысяч рублей на аукционе «Литфонда» в марте этого года. Речь идёт о знаменитом красном пиджаке Владимира Жириновского, в котором политик посещал заседания Госдумы в начале 2000-х.

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни.