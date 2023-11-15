Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Госдуме одобрили увеличение пенсий неработающим пенсионерам

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому в 2024 году будет увеличен размер пенсий неработающим пенсионерам, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что новый закон направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции. Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности предлагается повысить до 8134,9 рубля. Сейчас размер такой выплаты составляет 7567,3 рубля, а в 2024 году должен был составить 7915,4 рубля.

Кроме того, предлагается повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. В 2023 году его величина составляет 123,8 рубля, а в 2024 году должна была достигнуть 129,5 рубля. Однако теперь, согласно поправкам, в 2024 году он составит 133,1 рубля.

Принятый документ был внесен в Госдуму Правительством РФ в сентябре вместе с проектом федерального бюджета России и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Новые нормы затронут более 32 млн граждан РФ.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 ноября 2023

Псковские спортсмены из «Хоть отбавляй» победили на международных соревнованиях по брейкингу
15 ноября 2023

О таксе для новоржевских извозчиков начала XX века рассказали в псковском архиве
14 ноября 2023

Строительный тепляк для работы реставраторов зимой оборудуют в Троицком соборе
14 ноября 2023

Акция в преддверии Дня памяти жертв ДТП прошла в Великих Луках
14 ноября 2023

Сенатор Алексей Наумец и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев провели рабочую встречу
14 ноября 2023

Профориентационные лекции и мастер-классы пройдут в Пскове
14 ноября 2023

Псковские курсанты оказали правовую помощь состоящим на учёте УФСИН гражданам
14 ноября 2023

В Госдуме приняли законопроект о запрете выдачи маткапитала лицам без гражданства РФ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...