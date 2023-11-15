В Госдуме одобрили увеличение пенсий неработающим пенсионерам

07:24, 15 ноября 2023, ПАИ

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому в 2024 году будет увеличен размер пенсий неработающим пенсионерам, а также фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что новый закон направлен на повышение уровня пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции. Таким образом, размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности предлагается повысить до 8134,9 рубля. Сейчас размер такой выплаты составляет 7567,3 рубля, а в 2024 году должен был составить 7915,4 рубля.

Кроме того, предлагается повысить стоимость одного пенсионного коэффициента, который используется при расчете размера страховой пенсии. В 2023 году его величина составляет 123,8 рубля, а в 2024 году должна была достигнуть 129,5 рубля. Однако теперь, согласно поправкам, в 2024 году он составит 133,1 рубля.

Принятый документ был внесен в Госдуму Правительством РФ в сентябре вместе с проектом федерального бюджета России и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы. Новые нормы затронут более 32 млн граждан РФ.