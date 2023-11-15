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Общество

На фасаде ПсковГУ покажут выступление Shaman, Майданова и Дубцовой

Псков стал частью большого патриотического фестиваля «Родина - герой». 25 ноября в 19:00 на площади Ленина состоится необычный концерт. Shaman, Денис Майданов, Ирина Дубцова, Марк Тишман, Стас Костюшкин, ST и артисты выступят в поддержку соотечественников, которые отстаивают независимость и безопасность страны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Концерт будет спроецирован на фасаде здания Псковского государственного университета.

Фестиваль проводит компания Props при поддержке Президентского фонда культурных инициатив в городах-героях и городах воинской славы. «Приходите поддержать наших защитников!» - пригласил Борис Елкин.

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