Почта России выпустила марки в честь 550-летия Псково-Печерского монастыря

09:02, 15 ноября 2023, ПАИ

15 ноября в почтовое обращение выходит марочный блок из серии «Монастыри русской православной церкви», посвящённый 550-летию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

Это уже второй в этом году юбилейный выпуск почтовой продукции. В августе вышел почтовый конверт с изображением территории внутри монастыря.

На почтовом блоке, с размещённой внутри маркой, изображён общий вид Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря с высоты птичьего полета. Его стоимость 250 руб.

Дополнительно к выпуску блока изданы конверты первого дня и изготовлен штемпель специального гашения, который будет действовать только один день – 15 ноября.

Приобрести марку и поставить на неё оттиск штемпеля клиенты Почты России смогут в центральном отделении по адресу: ул. Советская, д. 20. Марка, погашенная в день выпуска, представляет для филателистов особую коллекционную ценность.

«Мы рады представить жителям области юбилейный марочный блок, который станет большим подарком для коллекционеров и привлечёт внимание туристов к достопримечательностям нашего региона», — сказала директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая.