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Политика

Замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов станет гостем программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 15 ноября, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.

Замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов станет гостем программы «Среда обитания». Фото: пресс-служба администрации Пскова

Как сегодня выглядит схема работы муниципалитета с наружной рекламой? Какие доходы приносит городу это направление? Планируется ли как-то расширять число рекламных площадей или, наоборот, сокращать? Работа по приведению в цивилизованный вид нестационарной торговли в Пскове завершена или ещё остались лакуны? Реально ли вдохнуть в псковские рынки новую жизнь? Нужен ли псковичам такой формат, как «рынок выходного дня»?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8112) 672-883.

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