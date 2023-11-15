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Экономика

Эксперты фиксируют высокий спрос на модульные гостиницы в Псковской области

Участники туррынка Псковской области фиксируют высокий спрос туристов и гостей региона на номерной фонд модульных гостиниц, которые появились благодаря господдержке по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Парк-отель «Черёхин»

В деревне Черёхе Псковского района в парк-отеле «Черёхин» построено десять модульных домиков, каждый из которых рассчитан на двух гостей. «Несмотря на то, что мы запустились фактически в конце сезона, спрос у гостей есть, есть заказы на зиму, на новогодние праздники», – отмечает директор парк-отеля Максим Вербицкий. По его словам, в планах на будущее есть вопрос о расширении. «О конкретных цифрах пока не задумывались, но расширяться точно планируем», – отметил он.

В 500 метрах от храма Ильи Пророка между посёлком Бабаево и погостом Выбуты (Псковский район) появился модульный отель «Усадьба Ольгины Берега». Здесь возведено десять модульных домиков. Домики оборудованы всем необходимым для комфортного проживания туристов в любое время года, начиная от горячего водоснабжения, заканчивая мебелью, кухней.

«Модульные дома, построенные в рамках грантовой программы и государственной поддержки, безусловно, пользуются спросом. У туристов разные желания – кто-то хочет провести время в уединении, на берегу реки Великой, вдали от городской суеты, возле древнего погоста. Многие туристы желают именно такого отдыха, где сочетание и сельского туризма, и экологического, и историко-просветительского», – рассказывает генеральный директор АНО «Вольный странник», настоятель храма Илии Пророка в Выбутах, иерей Михаил (Буценка).

Усадьба «Ольгины Берега»

«Сейчас туристы-паломники – это люди от пяти лет и до 80. Это семьи, это молодые люди, женщины с детьми, внуками, учащиеся школ и студенты. Для них разработаны различные информационные программы, которые рассчитаны для всех возрастных групп», – отметил он.

Планируется создать туристическую тропу, которая бы замкнула в единый пешеходный маршрут храм, часовню, Ольгин камень, усадьбу «Ольгины Берега». «Это туристическая тропа, которая стала бы не просто тропой для прогулок, но и информационной. Также мы хотим создать рядом с усадьбой оборудованную площадку, на которой можно будет остановиться с палатками, с использованием элементов кемпинга», – рассказал генеральный директор АНО «Вольный странник».

«Благодаря господдержке на базе отдыха «Солнечный» (Великолукский район) мы смогли реализовать большой туристический проект. В 2022 году мы получили грантовую поддержку в рамках проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». И уже в августе 2023 года мы закончили строительство 15 модульных домов на 60 мест», – рассказывает директор компании-инвестора Александр Терентьев.

База отдыха «Солнечный»

Модульные дома на базе отдыха построены в стиле барнхауса – это современные домики с панорамным видом на сосновый лес и озеро.

«После официального открытия базы отдыха был большой бум среди гостей. Многим было интересно узнать, что из себя представляет база, насколько здесь комфортно и уютно», – отмечает он.

«Также в этом году благодаря господдержке у нас появился новый оборудованный пляж с шезлонгами, зонтами, площадками для пляжного волейбола и футбола», – добавил Александр Терентьев.

В 2022 году Псковская область по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированному президентом Владимиром Путиным, получила 159 млн рублей на развитие модульных гостиниц. В результате реализовано семь проектов по созданию 105 модулей на 276 мест в Псковском, Печорском, Пушкиногорском, Великолукском районах. В октябре 2023 года стало известно, что Псковская область на инвестпроекты создания модульных гостиниц получит субсидию 101,5 млн рублей – в 2023 году и 147,9 млн рублей – в 2024 году.

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