О судьбе бесхозных гаражей и сараев в Пскове рассказал Андрей Ульянов

16:37, 15 ноября 2023, ПАИ

Проблему бесхозных гаражей и сараев прокомментировал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Работа ведется. Здесь иногда мы говорим о практике, которая сформировалась, – тяжело найти владельца. Порядка 40 % данных строений не имеют владельца – кто-то уже умер, про него забылось», – пояснил гость программы.

При этом он добавил, что все ветхие бесхозные постройки на территории Пскова подлежат демонтажу с соблюдением определённой процедуры, которая занимает длительное время.