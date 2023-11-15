О судьбе бесхозных гаражей и сараев в Пскове рассказал Андрей Ульянов
Проблему бесхозных гаражей и сараев прокомментировал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Работа ведется. Здесь иногда мы говорим о практике, которая сформировалась, – тяжело найти владельца. Порядка 40 % данных строений не имеют владельца – кто-то уже умер, про него забылось», – пояснил гость программы.
При этом он добавил, что все ветхие бесхозные постройки на территории Пскова подлежат демонтажу с соблюдением определённой процедуры, которая занимает длительное время.
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