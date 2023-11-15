Аппараты для кормления уток появятся в парках Пскова

17:03, 15 ноября 2023, ПАИ

Вендинговые аппараты для кормления уток появятся в парке на реке Милевке и в дендропарке в Пскове. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Это забота об экологии. Потому что хлебом кормить уток нельзя. В аппаратах будет специальный корм. И это классная вещь, которая во многих городах уже реализована. Это именно забота об экологии, о животных», – подчеркнул он.

Конкурс на размещение аппаратов для кормления уток пройдёт в конце ноября.

Такой аппарат может появиться и в Финском парке, уточнил Андрей Ульянов.