Судьба видеоэкрана на площади Ленина в Пскове решается в суде

17:32, 15 ноября 2023, ПАИ

Судьба рекламного видеоэкрана на площади Ленина в Пскове решается в Арбитражном суде Псковской области. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Экран на площади Ленина является предметом рассмотрения в Арбитражном суде Псковской области. Есть исковое заявление, которое было подано комитетом по охране объектов культурного наследия к одному из рекламодателей. Но решение ещё не принято», – подчеркнул он.

Администрация Пскова по данному процессу выступает в качестве третьей стороны, уточнил Андрей Ульянов.