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Общество

На 12 млн рублей ежегодно пополняется бюджет Пскова за счёт наружной рекламы

12 миллионов рублей в год приносит в бюджет Пскова сфера наружной рекламы. Об этом рассказал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

На 12 млн рублей ежегодно пополняется бюджет Пскова за счёт наружной рекламы. Фото: ПАИ

«Порядка 12 миллионов рублей в год поступает в бюджет Пскова от аренды рекламных конструкций. Мы прорабатываем вопрос о том, чтобы делать некоторую скидку представителям рекламных компаний. Мы сейчас обратились в Псковскую городскую Думу с соответствующей инициативой, чтобы предоставить им 25 % скидку», – рассказал он.

Задолженности по оплате рекламы практически нет, уточнил гость радиостанции.

«Большинство представителей рекламных компаний очень правильно относятся ко всему и не допускают, чтобы какие-то задолженности образовались. Эту норму можно было реализовать и в этом году, но мы решили попробовать реализовать в следующем году с мораторием где-то на год», – отметил Андрей Ульянов.

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