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Общество

В российских школах начнут изучать общевойсковой бой и применение дронов

Изучение современного общевойскового боя и боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) войдёт в новый школьный предмет «основы безопасности и защита Родины», соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ размещён в среду на портале проектов нормативно-правовых актов, сообщает «Интерфакс».

Новый курс должен сформировать у школьников представление о современном общевойсковом бое и о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе о способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов, говорится в документе.

Согласно проекту приказа, школьники также должны овладеть представлениями о роли России в современном мире, угрозах военного характера, роли Вооружённых сил РФ в обеспечении защиты государства.

Помимо этого, предмет должен сформировать у учащихся необходимый уровень военных знаний, в том числе для поступления в образовательные организации, осуществляющие подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечении законности и правопорядка.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что новый предмет должен появиться к 1 сентября 2024 года.

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