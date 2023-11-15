Несколько подъездов отремонтировали в Великих Луках
Работы по благоустройству и ремонту территорий выполняли сотрудники управляющих организаций в Великих Луках сегодня, 15 ноября, несмотря на погодные условия, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Так, сотрудники управляющей компании «Город на Ловати» выполнили:
- косметический ремонт первого этажа на проспекте Октябрьском, 126;
- косметический ремонт подъездов на проспекте Октябрьском, 37/16;
- заделку в перекрытиях после замены стояка канализации на улице Первомайской, 17/1;
- очистку желобов и воронок ливнестока на проспекте Октябрьском, 43/10, 34/9, на улице Энгельса, 7, улице Пушкина, 3/2, улице Льва Толстого, 8;
- демонтаж аварийных стоек от качелей на улице Щорса, 88;
- ремонт люка выхода на чердак на улице Первомайской, 15;
- откачку грунтовых вод из подвала на улице Некрасова, 6/1;
- погрузку и вывоз листвы на проспекте Гагарина, 83, 87/1, 139, на улице Щорса, 57, 86.
Работники управляющей компании «Заречный район» выполнили:
- ремонт напольного покрытия в подъезде на проспекте Ленина, 10/29;
- установку дверного полотна в подъезд, бетонирование площадки возле подъезда на улице Металлистов, 14;
- регулировку доводчика на проспекте Октябрьском, 120/1;
- погрузку и вывоз листвы с придомовой территории на улице Малышева, 20, 28, на улице Новоселенинской, 8, улице Заслонова, 17.
Они также продолжили косметический ремонт подъезда № 4 на улице Малышева, 20 и на проспекте Октябрьском, 116.
Сотрудники управляющей компании «Центр города» выполнили:
- косметический ремонт шестого подъезда на проспекте Гагарина, 18/15;
- сборку детских малых форм.
Они также вывезли листву со дворов на улице Дружбы, 9к1, улице Гражданской, 26/26, 24 и улице Вокзальной, 36.
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