Несколько подъездов отремонтировали в Великих Луках

23:09, 15 ноября 2023, ПАИ

Работы по благоустройству и ремонту территорий выполняли сотрудники управляющих организаций в Великих Луках сегодня, 15 ноября, несмотря на погодные условия, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Так, сотрудники управляющей компании «Город на Ловати» выполнили:

косметический ремонт первого этажа на проспекте Октябрьском, 126;

косметический ремонт подъездов на проспекте Октябрьском, 37/16;

заделку в перекрытиях после замены стояка канализации на улице Первомайской, 17/1;

очистку желобов и воронок ливнестока на проспекте Октябрьском, 43/10, 34/9, на улице Энгельса, 7, улице Пушкина, 3/2, улице Льва Толстого, 8;

демонтаж аварийных стоек от качелей на улице Щорса, 88;

ремонт люка выхода на чердак на улице Первомайской, 15;

откачку грунтовых вод из подвала на улице Некрасова, 6/1;

погрузку и вывоз листвы на проспекте Гагарина, 83, 87/1, 139, на улице Щорса, 57, 86.

Работники управляющей компании «Заречный район» выполнили:

ремонт напольного покрытия в подъезде на проспекте Ленина, 10/29;

установку дверного полотна в подъезд, бетонирование площадки возле подъезда на улице Металлистов, 14;

регулировку доводчика на проспекте Октябрьском, 120/1;

погрузку и вывоз листвы с придомовой территории на улице Малышева, 20, 28, на улице Новоселенинской, 8, улице Заслонова, 17.

Они также продолжили косметический ремонт подъезда № 4 на улице Малышева, 20 и на проспекте Октябрьском, 116.

Сотрудники управляющей компании «Центр города» выполнили:

косметический ремонт шестого подъезда на проспекте Гагарина, 18/15;

сборку детских малых форм.

Они также вывезли листву со дворов на улице Дружбы, 9к1, улице Гражданской, 26/26, 24 и улице Вокзальной, 36.