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Общество

Несколько подъездов отремонтировали в Великих Луках

Работы по благоустройству и ремонту территорий выполняли сотрудники управляющих организаций в Великих Луках сегодня, 15 ноября, несмотря на погодные условия, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Несколько подъездов отремонтировали в Великих Луках. Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Так, сотрудники управляющей компании «Город на Ловати» выполнили:

  • косметический ремонт первого этажа на проспекте Октябрьском, 126;
  • косметический ремонт подъездов на проспекте Октябрьском, 37/16;
  • заделку в перекрытиях после замены стояка канализации на улице Первомайской, 17/1;
  • очистку желобов и воронок ливнестока на проспекте Октябрьском, 43/10, 34/9, на улице Энгельса, 7, улице Пушкина, 3/2, улице Льва Толстого, 8;
  • демонтаж аварийных стоек от качелей на улице Щорса, 88;
  • ремонт люка выхода на чердак на улице Первомайской, 15;
  • откачку грунтовых вод из подвала на улице Некрасова, 6/1;
  • погрузку и вывоз листвы на проспекте Гагарина, 83, 87/1, 139, на улице Щорса, 57, 86.

Работники управляющей компании «Заречный район» выполнили:

  • ремонт напольного покрытия в подъезде на проспекте Ленина, 10/29;
  • установку дверного полотна в подъезд, бетонирование площадки возле подъезда на улице Металлистов, 14;
  • регулировку доводчика на проспекте Октябрьском, 120/1;
  • погрузку и вывоз листвы с придомовой территории на улице Малышева, 20, 28, на улице Новоселенинской, 8, улице Заслонова, 17.

Они также продолжили косметический ремонт подъезда № 4 на улице Малышева, 20 и на проспекте Октябрьском, 116.

Сотрудники управляющей компании «Центр города» выполнили:

  • косметический ремонт шестого подъезда на проспекте Гагарина, 18/15;
  • сборку детских малых форм.

Они также вывезли листву со дворов на улице Дружбы, 9к1, улице Гражданской, 26/26, 24 и улице Вокзальной, 36.

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