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Общество

В новом ФАПе в деревне Томсино Себежского района обслужили первую сотню пациентов

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова оценила работу нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в деревне Томсино Себежского района. ФАП открыл свои двери для пациентов две недели назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

ФАП в деревне Томсино. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Медицинское подразделение первый вице-губернатор посетила вместе с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко, главой Себежского района Леонидом Курсенковым и главным врачом Себежской районной больницы Алексеем Прокофьевым.

Первый вице-губернатор осмотрела помещения ФАПа. Здесь граждане могут пройти первичный осмотр или диспансеризацию, сдать анализы, приобрести лекарства. «За первые две недели работы ФАПа только по диспансеризации были обследованы 30 человек. Всего за помощью обратились 100 пациентов», – рассказала старший фельдшер Марина Хлудок.

Новый ФАП обслуживает не только порядка 300 жителей деревни Томсино, но и жителей 17 близлежащих населённых пунктов. Всего – 650 человек.

«У Марины Петровны один из самых больших участков в районе по охвату населённых пунктов и численности граждан. Поэтому она в числе первых, кто получил служебный транспорт», – отметил Алексей Прокофьев.

Вера Емельянова положительно оценила условия, созданные для пациентов, и пожелала фельдшеру ФАПа успехов в работе.

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Томсино построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения в рамках национального проекта «Здравоохранение», который инициировал президент России Владимир Путин. Всего в Себежском районе 19 ФАПов.

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