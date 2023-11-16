ЕР: В бюджет заложены дополнительные средства на реализацию соцпрограмм

11:42, 16 ноября 2023, ПАИ

Государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений президента и положений народной программы партии, сообщает сайт партии «Единая Россия».

Федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов с учётом поправок «Единой России» принят во втором, основном, чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на два триллиона рублей. Существенный рост предусматривается на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры.

Дополнительные средства направят на социальную поддержку. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 миллиона семей, горячее питание будут получать семь миллионов школьников. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч – педагогов колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около миллиона человек.

МРОТ в 2024 году проиндексируют на 18,5 % – это обеспечит рост зарплат почти пяти миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. Пособие по безработице впервые начнёт индексироваться ежегодно.

По предложению «Единой России» на шесть миллиардов рублей вырастут расходы на модернизацию центров занятости. Только в следующем году обновят 260 таких учреждений.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до семи лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 миллиарда рублей.

Девять миллиардов рублей пойдут на развитие техникумов и колледжей и расширение программы «Профессионалитет». Это позволит модернизировать и оснащать современными учебно-производственными комплексами ежегодно 100 учреждений среднего профобразования и решить поставленную президентом задачу подготовки миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики.

Также выделяются средства на обучение школьников 8-10 классов программированию – три миллиарда рублей. За счёт этого в следующем году современным языкам программирования обучат ещё 140 тысяч детей.

Ещё одно направление – детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы «Единая Россия» предусмотрела ещё три миллиарда рублей.

Дополнительные средства заложат на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Их планируется открыть восемь по нескольким направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам «Единой России», дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года предусмотрено 7,23 триллиона рублей. В том числе партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями – это предусматривает народная программа «Единой России». На это направят шесть миллиардов рублей.

На 3,3 млрд рублей больше предусматривается на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 миллиарда рублей. Дополнительно выделят 11,5 миллиарда на возвращение в оборот сельхозземель. И около трёх миллиардов рублей – на развитие экспорта сельхозпродукции.

Общий объём дополнительно выделяемых средств составит 88,6 миллиарда рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населённых пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

Более триллиона рублей ежегодно будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Российским лизинговым компаниям на продвижение российских автомобилей будет выделен 21 миллиард рублей. Большие скидки вводятся при покупке автомобилей. Семьям, в которых есть дети, военнослужащие или медицинские работники, предлагается скидка 20 %. При проживании в Дальневосточном федеральном округе или покупке электромобиля – скидка будет достигать 25 %. На это выделят 15 миллиардов рублей. И девять миллиардов рублей направят на финансирование разработок конструкторской документации. Таким образом, до 80 % затрат отечественных компаний компенсирует бюджет.

Помимо этого, «Единая Россия» ко второму чтению бюджета заложила средства на развитие космонавтики. Поддержку получит Центр подготовки космонавтов – дополнительное финансирование составит пять миллиардов рублей.

Что касается Псковской области, то проект закона о бюджете Псковской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов уже поступил на рассмотрение в областное Собрание депутатов. Об этом сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, член президиума регионального политсовета «Единой России» Александр Братчиков.

«Бюджет в первом чтении будет рассмотрен на ноябрьской сессии. На первом этапе рассмотрения проекта бюджета будут утверждены общие плановые цифры по доходам, расходам и дефициту бюджета, а также верхний предел государственного внутреннего долга. Отдельно отмечу, что объём налоговых и неналоговых поступлений в бюджет области на 2024 год планируется выше первоначально утвержденных показателей текущего года на 3 млрд 912 млн рублей, что свидетельствует в первую очередь об увеличении налогового потенциала области», – подчеркнул Александр Братчиков.

Он отметил, что бюджет региона сохраняет свою социальную направленность, несмотря на текущую ситуацию внешнего давления на Россию.

«Большой объём средств заложен на выполнение всех соцобязательств и на достижение целевых показателей национальных программ. В обязательном порядке будут предусмотрены все расходы на поддержку участников СВО и их семей. В документе предусмотрено финансирование строительства школ (в Гдове и Пскове), капитальные ремонты объектов здравоохранения (Печорская районная больница) и коммунальной инфраструктуры (Остров-3, микрорайон Борисовичи и ЖК «Европа» в Псковском районе). Важно сохранить темпы развития региона и улучшить качество жизни наших граждан», – отметил Александр Братчиков.

Все поправки «Единая Россия» проработала с Правительством РФ и профильными министрами. Их общий объём составляет почти 140 миллиардов рублей.