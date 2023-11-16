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Великие Луки примут всероссийские соревнования по стрельбе из лука

Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России» пройдут в великолукском спортивном комплексе «Стрелец» с 21 по 27 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер великолукской команды по стрельбе из лука Виталий Андреев.

Великие Луки примут всероссийские соревнования по стрельбе из лука. Фото: Российская федерация стрельбы из лука

Участниками турнира станут 651 спортсмен и около 75 тренеров. Команда Великих Лук насчитывает 25 спортсменов. Лучники разыграют как личные, так и командные награды. Турнир разбит на две возрастные категории: спортсмены 2004-2006 годов рождения и 2007-2010 годов рождения.

«Мы готовились к этим соревнованиям. Не только технически, но и оборудовали зал. Щит, в который ведётся стрельба, перебирается после каждых соревнований, потому что материал изнашивается. Соответственно мы перебрали около 70 щитов. Это довольно-таки большой объём работы и самый основной», – рассказал Виталий Андреев.

«Это последний старт, после которого будет отбор в молодёжную сборную России. Так как на сегодняшний момент наши деньги на выезды закончились, мы уже не сможем участвовать в соревнованиях. Но есть вот такая возможность нашим спортсменам посоревноваться», – отметил тренер великолукской команды.

Также эксперт заявил, что турнир «Надежды России» может повлиять на отбор в молодёжную сборную России. «В молодёжную сборную России отбираются призёры первенства России. Но если есть какие-то спорные места или недобор, то рассматриваются эти соревнования. «Надежды России» – это последние всероссийские соревнования, где можно добрать спортсменов, если вдруг есть какие-то спорные варианты», – подчеркнул Виталий Андреев.

Отметим, что в рамках мероприятия пройдёт конференция для повышения квалификации тренерского состава. На награждении будет присутствовать президент Федерации стрельбы из лука России Владимир Ешеев.

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