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Общество

Врачебная амбулатория появится в Писковичах

Вопрос строительства врачебной амбулатории в деревне Писковичи Псковского района рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время личного приёма граждан по поручению президента Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Вопрос строительства врачебной амбулатории в деревне Писковичи Псковского района рассмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

Обращаясь к главе региона, жительница Писковичей Елена Хейнонен отметила, что ФАП в деревне построен давно. Население Писковичей и близлежащих деревень, которые обслуживает пункт, постоянно растёт, и фельдшерско-акушерский пункт не справляется с количеством пациентом.

«На 2024 год с учётом количества населения в Писковичах планируется возвести врачебную амбулаторию. В начале следующего года разыграем контакт на современную модульную амбулаторию. Уже есть проект. В течение года можем получить готовый объект», – рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

В амбулатории будет 19 помещений, где смогут размещаться все врачи, будет проводиться полноценная диспансеризация, профосмотры, приём педиатра, узких врачей, уточнила Марина Гаращенко.

«Срок строительства до 1 июля обозначаем», – заключил Михаил Ведерников.

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