Открытое первенство по боксу пройдёт в Пскове

15:55, 16 ноября 2023, ПАИ

Открытое первенство спортивной школы «Лидер» по боксу, посвящённое памяти Героя России Дениса Дементьева, на призы Псковского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» пройдёт в помещении спортивного комплекса «Старт» в Пскове 25 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации бокса Пскова.

Личные соревнования пройдут в четырёх возрастных категориях: юноши и девушки 2013-2014, 2011-2012, 2009-2010 и 2007-2008 годов рождения.

Победителей и призёров соревнований наградят медалями и грамотами.

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