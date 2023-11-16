Большой концерт электронной музыки пройдёт в Пскове

16:38, 16 ноября 2023, ПАИ

Концерт электронной музыки проекта Skytrust пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 9 декабря. Об этом сообщил музыкант и саунд-продюсер из Пскова Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Skytrust – электронный проект Александра Бояркова. Музыка группы – это сочетание нескольких электронных жанров, синтезаторов, живых барабанов, труб, гитары и вокала.

«К этому концерту мы длительно и серьёзно готовились. На нём прозвучат композиции, которые пока ещё никто не слышал», – отметил гость студии.

В проекте принимает участие Катерина Андреева (вокал), Влад Плотников (труба и клавиши), Алексей Мамонов (барабаны) и Александр Боярков (гитара, клавиши).