Большой концерт электронной музыки пройдёт в Пскове
Концерт электронной музыки проекта Skytrust пройдёт на сцене Псковской областной филармонии 9 декабря. Об этом сообщил музыкант и саунд-продюсер из Пскова Александр Боярков в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Skytrust – электронный проект Александра Бояркова. Музыка группы – это сочетание нескольких электронных жанров, синтезаторов, живых барабанов, труб, гитары и вокала.
«К этому концерту мы длительно и серьёзно готовились. На нём прозвучат композиции, которые пока ещё никто не слышал», – отметил гость студии.
В проекте принимает участие Катерина Андреева (вокал), Влад Плотников (труба и клавиши), Алексей Мамонов (барабаны) и Александр Боярков (гитара, клавиши).
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