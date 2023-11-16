Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на использование телефонов в школе

17:07, 16 ноября 2023, ПАИ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий использование телефонов в школах, кроме образовательных целей и экстренных случаев, связанных с возникновением опасности, сообщает РИА Новости. Законопроект внесла группа депутатов и сенаторов разных фракций в октябре.

«Не пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий при реализации основных общеобразовательных программ, за исключением случаев, предусмотренных образовательной программой, или возникновения угрозы жизни или здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, в иных экстренных случаях», – следует из текста законопроекта, опубликованного в электронной базе Госдумы.

В пояснительной записке также говорится, что новации позволят устранить «имевшиеся ранее диспропорции между правовым статусом педагога и иных участников образовательного процесса в части уважения человеческого достоинства, недопущения применения физического и психического насилия». Кроме того, как пишут авторы законопроекта, изменения усиливают «главенствующую роль педагога в процессе обучения и воспитания».

«Ввести запрет на использование мобильных телефонов во время школьных уроков давно просят родители и учителя. Поправки повысят дисциплину, дети не будут отвлекаться на смартфоны», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Принятие закона повысит авторитет учителя и будет способствовать живому общению в классе, уверен Володин. Он также отметил, что это важно, учитывая, что многие дети сегодня страдают настоящей зависимостью от мобильных телефонов и испытывают сложности с социальной коммуникацией.

Ранее председатель Госдумы провёл опрос в своём Telegram-канале о необходимости принятия такого закона, так, 84 % участников опроса высказались в поддержку такого решения.

Как пояснила председатель комитета по просвещению Ольга Казакова, учащиеся смогут пользоваться фитнес-браслетами. По её словам, школы сами решат, как запрет на смартфоны будет реализован на практике. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что родители останутся на связи с детьми, но на уроках школьники смогут пользоваться телефонами только с разрешения учителя.