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Происшествия

Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе

Лесовоз КамАЗ и большегруз столкнулись на 475-м километре трассы Москва – Балтия в Великолукском районе. После столкновения лесовоз вылетел в кювет, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В аварии пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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