Лесовоз вылетел в кювет после столкновения с большегрузом в Великолукском районе

22:55, 16 ноября 2023, ПАИ

Лесовоз КамАЗ и большегруз столкнулись на 475-м километре трассы Москва – Балтия в Великолукском районе. После столкновения лесовоз вылетел в кювет, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



















В аварии пострадал 34-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.