Школа для родителей недоношенных детей появится на базе Псковского перинатального центра

07:46, 17 ноября 2023, ПАИ

Школа для родителей недоношенных детей появится на базе Псковского перинатального центра, сообщается в группе медучреждения в соцсети «ВКонтакте».

17 ноября отмечается Международный день недоношенных детей, т.е. появившихся на свет до 37 недели беременности. Ежегодно в мире рождаются недоношенными около 15 миллионов детей, в среднем это каждый 10-й ребенок из рождающихся.

«Недоношенность — это не приговор, и огромное количество недоношенных новорожденных выросли не только здоровыми и полноценными, но и выдающимися людьми. Однако такие дети нуждаются в интенсивной терапии, а также особой поддержке, заботе и уходе родителей. На базе Псковского перинатального центра будет организована специальная Школа для родителей недоношенных детей в рамках сотрудничества с благотворительным фондом «Право на чудо». Ее цель — дать родителям практические знания и навыки по уходу за недоношенным ребенком, настроить на процесс выхаживания, дальнейшую реабилитацию и подготовить к выписке домой» - уточняется в группе.



Программа занятий разработана на основе выявленных потребностей пациентов, столкнувшихся с проблемой недоношенности, и включает четыре обучающих модуля по следующим темам: «Уход за кожей недоношенного ребенка», «Вскармливание (включая грудное вскармливание)», «Бронхолегочная дисплазия» и «Ретинопатия недоношенных» (2 темы на одном занятии), «Неотложная помощь в экстренных ситуациях», «Обзор оборудования и основных манипуляций с детьми в отделениях реанимации и интенсивной терапии и отделениях патологии новорожденных».