Мастер-класс в честь Всероссийского дня самбо провели в Великих Луках

11:11, 17 ноября 2023, ПАИ

Открытый мастер-класс в честь Всероссийского дня самбо провели в Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Великолукской городской Думы.

Мастер спорта Павел Иванов совместно с тренером ребят Евгением Мишановым провёл массовую тренировку более чем для 40 юных спортсменов.

К спортивному событию присоединилась депутат Великолукской городской Думы Елена Чернозубова. Она пожелала воспитанникам успехов в спортивной карьере, уверенных побед и крепкого здоровья.

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