Попытка дать взятки псковским таможенникам обернулась для перегонщиков автомобилей уголовными делами

13:22, 17 ноября 2023, ПАИ

За прошедшую неделю сотрудники таможенных постов Псковской таможни дважды отказались от взяток, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Один случай произошел на таможенном посту МАПП «Куничина Гора» на границе России и Эстонии в Печорском районе. Взятку в размере 100 тыс. рублей инспектору предложил гражданин России за беспрепятственное оформление временного ввоза двух иностранных автомобилей для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

За аналогичные действия гражданин России предлагал инспектору таможенного поста МАПП «Бурачки» на границе России и Латвии 100 евро. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело коррупционной направленности по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Псковские таможенники не допустили вовлечения их в противоправную деятельность и отказались от предложенных денег.

Обращаем внимание граждан, что за дачу взятки должностному лицу действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, за мелкое взяточничество – до 3 лет.