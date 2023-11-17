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Общество

Попытка дать взятки псковским таможенникам обернулась для перегонщиков автомобилей уголовными делами

За прошедшую неделю сотрудники таможенных постов Псковской таможни дважды отказались от взяток, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Здесь и далее фото пресс-службы Псковской таможни

Один случай произошел на таможенном посту МАПП «Куничина Гора» на границе России и Эстонии в Печорском районе. Взятку в размере 100 тыс. рублей инспектору предложил гражданин России за беспрепятственное оформление временного ввоза двух иностранных автомобилей для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

За аналогичные действия гражданин России предлагал инспектору таможенного поста МАПП «Бурачки» на границе России и Латвии 100 евро. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело коррупционной направленности по части 1 статьи 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Псковские таможенники не допустили вовлечения их в противоправную деятельность и отказались от предложенных денег.

Обращаем внимание граждан, что за дачу взятки должностному лицу действующим законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет, за мелкое взяточничество – до 3 лет.

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