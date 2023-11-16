«Культурные выходные» пройдут в Опочке

13:54, 17 ноября 2023, ПАИ

«Культурные выходные» пройдут в Опочке на трёх творческих площадках с 24 по 26 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

С концертами в районе выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», артисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Также Псковский областной театр кукол покажет спектакль «Золотой ключик».

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова организует встречу с автором книги «Земная жизнь с пропиской в небе» Юрием Старобинцем, а после Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина проведёт интерактивный познавательно-развлекательный квест «По ту сторону реки».

Кроме того, состоятся выставки художественных работ регионального отделения Союза художников России, псковской керамики Юрия Пересады и Галины Драчевой и Военно-исторического музея-заповедника. Также будет представлена экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».

В рамках «Культурных выходных» запланированы и мастер-классы от Псковского областного колледжа искусств. Интерактивную программу «Оружие Победы» с выставкой проведёт Военно-исторический музей-заповедник.

Мероприятия «Культурных выходных» пройдут в Опочецком районном доме культуры, Детской школе искусств и Опочецкой районной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Подробное расписание всех событий можно узнать здесь.

Отметим, что выступления артистов и коллективов областных учреждений культуры пройдут в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные».