Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

«Культурные выходные» пройдут в Опочке

«Культурные выходные» пройдут в Опочке на трёх творческих площадках с 24 по 26 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Культурные выходные» пройдут в Опочке. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

С концертами в районе выступят Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, ансамбль русской музыки «Псков», артисты Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Также Псковский областной театр кукол покажет спектакль «Золотой ключик».

Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова организует встречу с автором книги «Земная жизнь с пропиской в небе» Юрием Старобинцем, а после Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина проведёт интерактивный познавательно-развлекательный квест «По ту сторону реки».

Кроме того, состоятся выставки художественных работ регионального отделения Союза художников России, псковской керамики Юрия Пересады и Галины Драчевой и Военно-исторического музея-заповедника. Также будет представлена экспозиция «По Ледовитому морю: вчера и сегодня».

В рамках «Культурных выходных» запланированы и мастер-классы от Псковского областного колледжа искусств. Интерактивную программу «Оружие Победы» с выставкой проведёт Военно-исторический музей-заповедник.

Мероприятия «Культурных выходных» пройдут в Опочецком районном доме культуры, Детской школе искусств и Опочецкой районной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Подробное расписание всех событий можно узнать здесь.

Отметим, что выступления артистов и коллективов областных учреждений культуры пройдут в рамках регионального творческого проекта «Культурные выходные».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 ноября 2023

Артисты из Аргентины выступают на сцене в Пскове
16 ноября 2023

Выставка работ современных иконописцев открылась в Пскове
16 ноября 2023

Саунд-продюсер из Пскова дал совет начинающим музыкантам
16 ноября 2023

Большой концерт электронной музыки пройдёт в Пскове
16 ноября 2023

Выставка ламп и фонарей XIX-XX веков открылась в Опочке
16 ноября 2023

Более десяти тысяч посетителей побывали в Музее оккупации Псковской области за год
16 ноября 2023

Псков стал одной из площадок Международного кинофестиваля «Катарсис»
15 ноября 2023

Знаки туристской навигации установили в Порховском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...