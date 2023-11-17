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Общество

Жители Псковской области смогут пройти тест на знание Конституции 

Восьмой всероссийский тест на знание Конституции РФ пройдет в онлайн-формате 12 декабря. Мероприятие приурочено к 30-летию основного закона Российской Федерации, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В акции смогут принять участие все желающие: участники общественных объединений, государственные и гражданские служащие, лидеры общественного мнения, студенты вузов, учреждений среднего профессионального образования, обучающиеся общеобразовательных учреждений, жители региона. Тест расположен здесь. Каждый участник акции получит сертификат, позволяющий оценить уровень личной правовой грамотности.

Подробная информация об условиях и правилах участия предоставлена в положении акции и на сайте, а также в группе в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/citizz.

Всероссийский тест на знание Конституции РФ организован общественным движением «Гражданин». За семь лет в акции приняли участие более пяти миллионов человек в 89 субъектах Российской Федерации и русскоязычных общинах 27 иностранных государств. В 2022 году акция вошла в цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

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