После 40 лет у каждой третьей псковички есть нарушения функции щитовидной железы – врач

15:31, 17 ноября 2023, ПАИ

После 40 лет у каждой третьей псковички есть какие-либо нарушения функции щитовидной железы, рассказала заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эндокринолог региона Елена Ильяшенко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Таким пациенткам врач посоветовала проверять щитовидку регулярно. Кроме того, Елена Ильяшенко рекомендовала женщинам, планирующим беременность, исследовать щитовидную железу, сдав анализ на ТТГ и на антитела к ТПО. «Этого будет достаточно, чтобы понять, всё ли в порядке. Щитовидная железа – это ведь дирижёр нашего организма, она влияет на наступление и пролонгацию беременности, на здоровье потомства», – пояснила врач.

Специфических симптомов у эндокринных заболеваний нет. Обычно это проблемы с кожей, волосами, прибавка веса, общая усталость, утомляемость. «Поэтому начинать свой поход по врачам стоит с терапевта, который в случае необходимости направит к эндокринологу», – отметила Елена Ильяшенко.