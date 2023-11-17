Что есть, чтобы избежать проблем со щитовидкой, посоветовала псковский эндокринолог

16:06, 17 ноября 2023, ПАИ

Что есть, чтобы избежать проблем со щитовидкой, посоветовала заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эндокринолог региона Елена Ильяшенко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Самое простое действие для профилактики заболеваний щитовидной железы – употреблять в пищу йодированную соль и морепродукты», – отметила Елена Ильяшенко.

При этом, по её словам, дефицит йода в Псковской области средний или «даже скорее лёгкий». «Есть регионы, ситуация в которых похуже, например на севере», – уточнила врач.