Что есть, чтобы избежать проблем со щитовидкой, посоветовала псковский эндокринолог
Что есть, чтобы избежать проблем со щитовидкой, посоветовала заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эндокринолог региона Елена Ильяшенко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).
«Самое простое действие для профилактики заболеваний щитовидной железы – употреблять в пищу йодированную соль и морепродукты», – отметила Елена Ильяшенко.
При этом, по её словам, дефицит йода в Псковской области средний или «даже скорее лёгкий». «Есть регионы, ситуация в которых похуже, например на севере», – уточнила врач.
Коронавирус в Псковской области вызвал всплеск заболеваний сахарным диабетом первого типа
В Псковской области распространяются две неинфекционные эпидемии, рассказала эндокринолог
После 40 лет у каждой третьей псковички есть нарушения функции щитовидной железы – врач