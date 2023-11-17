В Псковской области распространяются две неинфекционные эпидемии, рассказала эндокринолог

16:17, 17 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области распространяются две неинфекционные эпидемии, рассказала заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эндокринолог региона Елена Ильяшенко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В регионе, по сути, распространяются две неинфекционные эпидемии – сахарный диабет второго типа и ожирение», – отметила Елена Ильяшенко.

По её словам, в случае избыточного веса прежде всего необходимо исключить проблемы с гормонами. При этом, по статистике, только 5 % пациентов с ожирением имеют гормональные нарушения, остальные 95 % «просто не знают меры в еде».

«Если женщина во время беременности не регулирует питание, то ребёнок родится с определёнными проблемами, которые аукнутся уже в детстве. Лишний вес – это нагрузка на суставы, на сердечно-сосудистую систему. У нас же инфаркт очень помолодел, теперь в 25-30 лет – это не редкость», – констатировала Елена Ильяшенко.

«Вообще стоит ограничить употребление сахара, даже если у вас нет диабета. Сахар-песок надо убрать из рациона вовсе, а между свежевыжатым яблочным соком и яблоком выбрать яблоко, потому что за счёт клетчатки фруктоза будет всасываться медленнее. Отказываться от сахара совсем нельзя, потому что именно им питаются наши клетки», – пояснила Елена Ильяшенко.