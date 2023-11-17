Псковский эндокринолог рекомендовала не заниматься самолечением гормонами

16:26, 17 ноября 2023, ПАИ

Заведующая эндокринологическим отделением Псковской областной клинической больницы, главный внештатный эндокринолог региона Елена Ильяшенко в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове рекомендовала не заниматься самолечением гормонами.

По словам эндокринолога, гормонозаместительная терапия возможна только под присмотром врача. «Если вы решили этим заниматься, то только с врачом. Самостоятельный приём может привести к онкологии или тромбозу», – предупредила специалист.

Елена Ильяшенко также отметила, что выработка эстрогена увеличивается во время физической нагрузки, особенно во время кардионагрузки. «Поэтому, может, вместо гормонозаместительной терапии в погоне за молодостью лучше прогуляться», – посоветовала врач.

Эндокринолог также не рекомендовала самостоятельно назначать себе витамин D. «Если вы решили пить витамин D, то сначала стоит сдать анализ, чтобы понять, стоит принимать лечебную или профилактическую его дозу», – добавила спикер.