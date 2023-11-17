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Общество

Псковских школьников научат пользоваться нейросетями для изучения дикой природы

Школьников из Псковской области научат пользоваться нейросетью для изучения дикой природы на «Уроке цифры», сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Урок «Облачные технологии: в поисках снежного барса» проведёт Минцифры России с 20 ноября по 10 декабря в рамках реализации Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры».

Принять участие в уроке псковские школьники смогут как в школе, так и дома.

Основой занятия стал реальный проект Yandex Cloud для Сайлюгемского национального парка, когда популяцию снежных барсов, занесённых в Красную книгу, изучают с помощью облачных сервисов и нейросетей. «Яндекс» предлагает ученикам оказаться в роли исследователей и создать систему, которая поможет найти пропавшего барса. Все материалы урока доступны на сайте урокцифры.рф.

5 декабря мероприятие состоится в Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской. Семиклассники изучат устройство нейросетей, облачных сервисов и дата-центров, узнают принципы работы алгоритмов компьютерного зрения и многое другое. Занятие для школьников проведёт победитель регионального конкурса «Лучший учитель» 2021 года Андрей Филинов.

Отметим, что «Урок цифры» проводится с 2018 года в партнёрстве с ключевыми IT-компаниями и организациями.

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