Школа блогеров стартовала в Пскове
Школа блогеров «Мама, я блогер» стартовала в Пскове сегодня, 18 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.
Сегодня с участниками будут работать преподаватель «КофеШколы» Анна Бобовская, руководитель студии «Инсайт Люди» в Пскове Антон Манихин и заместитель директора по проектному управлению в технопарке «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая.
Молодые люди узнают о том, как работать в социальной сети «ВКонтакте», как создавать контент, какие площадки использовать начинающему блогеру, а также познакомятся с графическим дизайном для соцсетей.
Школа проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.
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