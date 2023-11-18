Школа блогеров стартовала в Пскове

12:13, 18 ноября 2023, ПАИ

Школа блогеров «Мама, я блогер» стартовала в Пскове сегодня, 18 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Сегодня с участниками будут работать преподаватель «КофеШколы» Анна Бобовская, руководитель студии «Инсайт Люди» в Пскове Антон Манихин и заместитель директора по проектному управлению в технопарке «Кванториум Псков» Виктория Зарецкая.

Молодые люди узнают о том, как работать в социальной сети «ВКонтакте», как создавать контент, какие площадки использовать начинающему блогеру, а также познакомятся с графическим дизайном для соцсетей.

Школа проводится в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжи.