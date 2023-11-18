Соцпроекты общероссийского профсоюза образования обсудили в Пушкинских Горах

21:06, 18 ноября 2023, ПАИ

Официальное открытие семинара-практикума «Социальные проекты Общероссийского Профсоюза образования для педагогов и профсоюзного актива. Теория и практика» состоялось в Пушкинских Горах. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Мероприятие прошло 17 ноября в актовом зале УОкО «Пушкиногорье», где собрались организаторы, спикеры и приглашенные гости. Официальным организатором выступил Общероссийский Профсоюз образования на базе Псковской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ. Представителями от Пушкинских Гор стали начальник отдела образования участвовали Александр Осипов и председатель территориальной организации Профсоюза работников образования Марина Никифорова.

Председатель Псковской областной организации Профсоюза Наталья Горбачева обратилась с приветственной речью к участникам. Она рассказала о плодотворном взаимообмене опытом с Витебском, а так же о делегациях из Архангельска, республики Коми, Вологодской, Новгородской, Калининградской, Мурманской областей и ЛНР. Секретарь Центрального Совета Профсоюза по Северо-Западному федеральному округу, руководитель департамента общественных связей аппарата Профсоюза Елена Меркулова в своей приветственной речи представила гостям спикеров семинара.

Официальная часть перешла в интерактивную лекцию «Учитель… Между личностью и командой» спикера Романа Демьянчука, доктора психологических наук, доцента, педагога-психолога высшей квалификационной категории, доцента Кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ.