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Общество

Псковские полицейские сдали кровь в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП

В Псковской области в преддверии Всемирного дня памяти жертв ДТП сотрудники региональной Госавтоинспекции и общественники сдали кровь. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Перед процедурой добровольцы прошли медицинское обследование, сдали кровь из пальца для определения резус-фактора и уровня гемоглобина, получили рекомендации терапевта и приступили к сдаче крови.

В этом году к сотрудникам полиции присоединились представители региональной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» и Федерации автоспорта Псковской области.

Некоторые сотрудники Госавтоинспекции уже являются почётными донорами. Полицейские сдают кровь на постоянной основе, регулярно пополняя банк крови. Работа у стражей правопорядка ежедневно связана с риском. Они не понаслышке знают о важности наличия крови в больницах для экстренных переливаний крови.

Полицейские уверены, что сданная кровь поможет спасти не одну жизнь, а такие мероприятия – это отличный способ напомнить жителям региона о том, что каждый желающий может прийти на станцию переливания крови и безвозмездно оказать донорскую помощь.

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