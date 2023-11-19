Врачи прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой в Великом Новгороде

11:01, 19 ноября 2023, ПАИ

Врачи Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) в Великом Новгороде прооперировали девушку с 12-килограммовой кистой, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Новгородской области.

«Киста весом 12 килограммов, занимавшая всю брюшную полость, удалена. Операция прошла успешно. Других патологий не выявлено», – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 22-летняя девушка поступила в Старорусскую центральную районную больницу с подозрением на водянку брюшной полости. В течение шести месяцев она не проходила обследований, при этом жаловалась на необъяснимое увеличение живота. Девушку перевели в ЦГКБ в Великий Новгород, где у неё выявили доброкачественную кисту.

Сейчас пациентка проходит реабилитацию.